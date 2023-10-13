Названы самые непослушные дети по знаку зодиака: с ними будет нелегко

Некоторые дети отличаются бунтарским характером и отказываются следовать правилам, которые устанавливают родители. По словам астрологов, четыре уроженца зодиакального круга считаются самыми "трудными" детьми. Но в этом может быть залог их успеха в будущем!

Овен

Детям-Овнам с раннего возраста очень важно отстоять свое пространство и мнение. Они ко всему относятся очень собственнически – даже не хотят делиться игрушками. Малыши, рожденные под этим знаком, шумны и слишком активны – они охотно участвуют во всем, что происходит вокруг них, попадая в неприятности. Риск травм у таких детей очень высок

Дева

Ребенок, рожденный под знаком Девы, – настоящий озорник, который ко всему еще и страдает от перепадов настроения. Он может обидеться, но ничего не сказать, а позже совершать разные шалости в "отместку" родителям. Дети-Девы обладают особой способностью манипулировать. И в ход пойдет все – и крик, и слезы.

Близнецы

Дети-Близнецы – настоящий синоним непокорности. Они обладают безудержным любопытством к миру и точно пойдут туда, куда нельзя. Будут спрашивать о вещах, которые неуместны, и делать то, что запрещено. Не думайте, что такого ребенка остановят разговоры – он прибегнет к любым средствам для удовлетворения своего любопытства.

Лев

Дети-Львы могут действительно доставить родителям много хлопот. У них бунтарский характер, и они хотят добиться своих целей, несмотря на запреты. Они будут кричать и устраивать истерики, лишь бы получить желаемое. Более того, они не гнушаются применить силу – Львы с детского сада могут ввязываться в драки со сверстниками и редко проявляют раскаяние. Они до конца уверены, что поступили правильно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.