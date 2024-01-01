Названы самые неудачные дни января 2024 года: в особой зоне риска – четыре знака зодиака

Новый год приносит совершенно новые возможности, однако не все дни января 2024 окажутся благоприятными. Согласно нумерологическим расчетам, январь пройдет в вибрации числа 9, которое считается символом духовного возрождения, а также сведения счетов, закрытия дел и открытия новых.

Сила девятки поможет нам отказаться от негативных привычек, неблагоприятных отношений и блокировок. С другой стороны, нумерологическое число 9 несет и несколько негативных аспектов, таких как возврат старых ошибок и пессимистическое видение будущего. Все эти недостатки проявятся в самые неудачные дни января 2024 года:

3 января, среда,

9 января, вторник,

13 января, суббота,

21 января, воскресенье,

26 января, пятница.

Невезение может подстерегать во время рутинных дел, повседневных маршрутов и работы, требующей предельной концентрации. На это влияет сезон Козерога, который в конце месяца переходит в сезон Водолея. В начале года четырем знакам зодиака необходимо быть особенно осторожными, так как сила нумерологического числа 9 нарушит их привычный ритм.

Сильнее всего неудачи всего почувствуют Стрельцы, январь станет для них худшим месяцем в году. Невезение также коснется в январе Тельцов, Дев и Рыб. Когда они потеряют свое счастье?

3 января отнимет новогоднюю энергию у Стрельца и Девы,

9 января принесет Тельцу и Рыбам неудачи на работе.

13 января – самый трудный день месяца, который скажется на Стрельце.

21 января принесет проблемы в отношениях Деве и Рыбам.

26 января нарушит планы Тельца, Стрельца и особенно Козерога.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.