Названы самые неуклюжие знаки зодиака: у них постоянно что-то падает из рук

Некоторые люди ассоциируются с ситуациями, которые они создают из-за своей неуклюжести. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака.. В списке – Стрельцы, Рыбы, Раки, Близнецы и Весы.

Стрелец

Если вы думаете, что есть безопасное место, где Стрелец не сможет ничего сломать или пораниться, вы ошибаетесь. Даже в собственном доме у него есть комната, которая систематически добавляет ему на тело новые синяки. На кухне стоит чашка, которая падает на пол, а при мытье посуды вода всегда брызгает на одежду. Порезав лук, Стрелец трет глаз, а при выходе из машины падает в лужу.

Рыбы

Если кто-то сталкивается с вами на улице и извиняется за свою невнимательность, можно предположить, что это Рыбы. Хоть они и стараются быть внимательными и осторожными, это не всегда удается. Близкие Рыб знают об этом, поэтому не обращают на внимания, а иногда принимают как должное. Если кому-то во время переезда нужно переместить зеркало или любимую вазу, не доверяйте это Рыбам. Этот знак будет полностью сосредоточен, но особой пользы от этого не будет –они все равно уронят вещи.

Рак

Рак проливает горячий кофе и спотыкается о собственные ноги. Кроме того, он часто говорит что-то неуместное, например, спрашивает кого-то о своем бывшем на глазах у нынешнего. Уроженцы знака никогда не делают этого специально, просто осознают свою ошибку постфактум.

Близнецы

Близнецы любят жестикулировать, смахивая все вокруг. Они очень экспрессивны и с размахом выражают эмоции. От этого может пострадать как чашка, стоящая рядом, так и ноутбук. Уроженцы знака часто не контролируют себя.

Весы

Неуклюжесть Весов можно сравнить с поведением кошки, которая вскакивает куда нельзя и сбивает все вещи на пути. Споткнуться при получении награды, попасть под машину после того, как нарядился для встречи, как в фильме, – это типично для Весов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.