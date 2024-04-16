Названы самые обидчивые мужчины по знаку зодиака: их легко ранить

Некоторые мужчины отличаются большой ранимостью – одно не так сказанное слово может сильно задеть их чувства. По словам астрологов, склонны обижаться из-за ерунды Раки, Львы, Тельцы, Девы и Рыбы.

Рак

У мужчин-Раков на первом месте дом и семья, однако их главный минус заключается в том, что они слишком эмоциональны. Уроженцы знака способны превратить в трагедию любую мелочь, на которую другие бы даже не обратили внимания. При этом "страдать" они будут у всех на виду, чтобы вызвать чувство жалости.

Лев

Львы очень амбициозны и в некоторой степени самовлюбленные. Если кто-то заденет их эго, это может стать большим ударом. Уроженцы знака стремятся всегда быть на высоте и безжалостно вычеркивают из жизни тех, кто ставит их достижения под сомнения. Провал на работе даже может спровоцировать депрессию у Львов.

Телец

Для Тельцов важна стабильность, в том числе и материальная. Они стремятся построить свою жизнь так, чтобы ни в чем не нуждаться. Уроженцы знака очень обижаются на тех, кто пытается убедить их, что они неправы и стоит хотя бы иногда выделять деньги на путешествия и развлечения, а не только покупку вещей.

Дева

Глядя на мужчин-Дев со стороны, может показаться, что их обидеть невозможно. Обычно они очень спокойные и трезво смотрят на мир, сохраняя хладнокровие даже в критических ситуациях. Но на самом деле они очень ранимы, болезненно реагируют на критику, хотя и предпочитают скрывать все за маской.

Рыбы

Мужчины-Рыбы самые эмоциональные среди всех знаков зодиака, нарушить их хрупкое душевное равновесие – дело трех секунд. Уроженцев знака может потрясти не только сказанное кем-то слово, но и интонация, с которой его произнесли. Рыбы часто сомневаются в своих способностях, и это мешает им достичь успеха.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.