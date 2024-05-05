Названы самые одинокие знаки зодиака: им трудно найти настоящих друзей

Некоторые люди чувствуют себя одинокими даже в комнате, полной людей. У них есть много знакомых, но вряд ли есть те, кого они могут назвать настоящими друзьями. По словам астрологов, часто чувствуют себя изолированными Львы, Весы, Скорпионы и Козероги.

Лев

Общительные и харизматичные Львы чувствуют себя одинокими, хотя их всегда окружает множество людей. Уроженцы знака открытые, легко заводят новые знакомства и не боятся рисковать. Однако они часто ощущают, что, когда им нужна помощь, никто ее не предлагает. На их лицах всегда сияет улыбка, но в душе они могут быть несчастными. Может показаться удивительным, но Львы часто страдают депрессией.

Весы

Весы всегда готовы помочь другим, причем жертвуя собственными интересами и временем. Но они часто остаются одинокими – и это касается как дружбы, так и любви. Их сильное желание оставаться беспристрастными и справедливыми может помешать найти вторую половинку. Глубокая забота Весов о других часто толкает их на токсичные отношения, которые разбивают им сердце. Весы начинают чувствовать себя все более одинокими.

Скорпион

Из-за своей подозрительности и недоверчивости Скорпион закрывается от других людей. Он практически не пускает людей в свой круг общения, чем сводит возможность найти настоящих друзей на ноль. Скорпион часто чувствует себя изолированным, потому что из-за своего эгоистичного поведения он исключает из своей жизни людей, которые его любят. И как бы они ни ценили одиночество, в жизни уроженцев знака бывают моменты, когда оно их особенно сильно беспокоит.

Козерог

Козероги – самый одинокий знак зодиака, потому что они не умеют открываться, говорить о чувствах и слишком горды. Они хотели бы иметь кого-то, кто действительно их понимает, но ставят свои амбиции, цели и работу выше социальных отношений. Зная, что Козероги всегда говорят, что они слишком заняты, знакомые со временем перестают приглашать их на вечеринки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.