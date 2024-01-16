Названы самые редкие знаки зодиака. Вот почему они особенные!

В астрологии есть 12 знаков зодиака со специфическими особенностями, но некоторые считаются самыми редкими. Это связано с сезонным фактором – в определенные месяцы детей рождается меньше. Более того, такая дата рождения сказывается на характере и предпочтениях. Речь идет об Овнах, Водолеях и Стрельцах.

Овен

Овен не может стоять на месте – как в прямом, так и в переносном смысле. Он активен, постоянно к чему-то стремится и обладает прекрасным темпераментом. К сожалению, также очень вспыльчив, импульсивен, и его трудно контролировать.

Овен ярко проявляет свои чувства и действует под влиянием момента, из-за чего часто попадает в неприятности. Он может быть агрессивным в своем поведении, самоуверенным, смелым и жаждущим приключений. Овен прирожденный лидер – руководить другими у него в крови, он амбициозен и воинственен.

Водолей

Для Водолея одна из самых важных вещей в жизни – это чувство свободы. Он ненавидит ограничения, не понимает консерватизма и не позволяет себя ограничивать. Водолей эксцентричен, и его образ жизни порой кажется людям странным и бессмысленным. Он ценит образование и считает знания самоценными.

Водолей также очень разносторонний и быстро адаптируется к новым обстоятельствам. Он человек, полный парадоксов: может быть теплым и любящим, но также холодным. Он способен удивить даже самых близких людей – никто не знает, чего от него ожидать!

Стрелец

Стрелец известен тем, что любит расширять свои знания, начитан и открыт всему новому. Он также самый оптимистичный из всех знаков зодиака, любит путешествовать и имеет множество увлечений. Стрелец — идеалист: однажды выбрав себе сферу деятельности, он находит в ней реализацию, как немногие другие. Он интересуется религией, философией и искусством.

Стрелец любит начинать новые проекты, но часто испытывает трудности с их реализацией. Когда его одолевает рутина и однообразие, он теряет энтузиазм и сбивается с пути, который когда-то выбрал. Стрельцу повезло – с ним постоянно происходят позитивные, благоприятные совпадения – поэтому говорят, что Стрелец родился в рубашке.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.