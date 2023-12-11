Названы самые ревнивые знаки зодиака: могут устроить скандал без причин

Ревность – распространенное чувство в отношениях, но некоторые люди ощущают ее более остро и могут устраивать скандалы, даже если на то нет никаких причин. По словам астрологов, самыми ревнивыми являются Раки, Скорпионы, Тельцы, Овны и Львы.

Рак

Рак очень чувствительный и сильно привязывается к партнеру, поэтому часто страдает от ревности. Причем он может не говорить открыто о своих чувствах, но его поведение покажет недовольство. Уроженцы знака не хотят ни с кем делить вторую половинку, даже с родственниками или друзьями.

Скорпион

Скорпион – один из самых страстных знаков зодиака. Он очень недоверчивый, поэтому пристально следит за поведением избранника или избранницы. И если что-то покажется подозрительным, может устроить скандал на ровном месте. Более того, он мстительный и готов выждать момента, чтобы ударить побольнее.

Телец

Телец – в целом спокойный и терпеливый знак. Он очень прагматичен, но при этом привязан к своей повседневной жизни, где все должно быть четко и под контролем. Телец может страдать от вспышек ревности и гнева, что связано с его неуверенностью в себе.

Овен

Овны – очень импульсивный знак зодиака, который обладает взрывоопасным характером. Он может устроить бурную сцену из-за какой-то мелочи и даже не пожалеет об этом. Уроженцы знака в порыве чувств могут наговорить много обидных слов, которые ранят вторую половинку.

Лев

Лев – знак, который хочет быть в центре внимания и стремится, чтобы им восхищались: когда партнер не оказывает ему всего того внимания, которого он требует, он может начать ревновать. Однако сами уроженцы знака легко могут флиртовать с другими, не чувствуя вины.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.