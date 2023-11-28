Названы самые счастливые дни декабря 2023, которые принесут волшебство: особенно повезет двум знакам

Декабрь принесет всем уроженцам зодиакального круга много хорошей энергии и сил, утверждают астрологи. Некоторые дни окажутся особенно благоприятным и подарят двум "избранным" знакам зодиака настоящую сказку.

По словам специалистов по звездам, стоит воспользоваться возможностями декабря, чтобы осуществить мечты, что особенно важно в канун Нового года.

Декабрь начнется в нумерологической вибрации числа 1, которое несет энергию новых начинаний, сюрпризов и хороших отношений. Это время благоприятное для карьеры, финансов и социальных контактов. Судьба поддержит деятельность, направленную на объединение людей для добра.

Когда же будут самые счастливые дни декабря 2023 года?

5 декабря – вторник;

10 декабря – воскресенье;

14 декабря – четверг;

24 декабря – воскресенье;

25 декабря – понедельник;

26 декабря – вторник;

31 декабря – воскресенье.

Анализ нумерологов показывает, что самый благоприятный день недели в декабре – воскресенье. Особенная удача ждет Раков и Стрельцов. Люди, рожденные под этими знаками, могут рассчитывать на поддержку судьбы во время подготовки к праздникам, семейных вечеринок и спокойного отдыха. Ничто не потревожит их.

Как счастливые дни в декабре повлияют на разные знаки зодиака?

5 декабря будет благоприятным для Дев.

10 декабря – хороший день для Стрельцов в финансовом плане.

14 декабря поможет Ракам в отношениях.

24 декабря – волшебный день для Рыб.

25 декабря принесет Овнам много приятных сюрпризов.

26 декабря будет благоприятствовать мечтам Раков.

31 декабря – самый счастливый день для Скорпионов и Рыб.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.