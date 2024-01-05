Названы самые счастливые дни в 2024 году для каждого знака зодиака: имеют решающее значение

2024 год принесет много счастливых дней каждому знаку зодиака – эти даты помогут реализовать самые смелые планы, начать жизнь с нового листа и забыть обо всех проблемах. По словам астрологов, решения, принятые в эти дни, будут иметь судьбоносное значение.

Овен

24 января 2024 г. – среда.

9 марта 2024 г. – суббота.

13 мая 2024 г. – понедельник.

1 августа 2024 г. – четверг.

20 августа 2024 г. – вторник.

15 октября 2024 г. – воскресенье.

27 декабря 2024 г. – пятница.

Телец

29 февраля 2024 г. – четверг.

10 апреля 2024 г. – среда.

26 мая 2024 г. – воскресенье.

2 июля 2024 г. – вторник.

23 ноября 2024 г. – суббота.

6 декабря 2024 г. – пятница.

30 декабря 2024 г. – понедельник.

Близнецы

12 января 2024 г. – пятница.

26 марта 2024 г. – вторник.

1 апреля 2024 г. – понедельник.

21 июля 2024 г. – воскресенье.

19 сентября 2024 г. – четверг

2 ноября 2024 г. – суббота.

11 декабря 2024 г. – среда.

Рак

15 февраля 2024 г. – четверг.

31 марта 2024 г. – воскресенье.

22 апреля 2024 г. – понедельник.

27 апреля 2024 г. – суббота.

4 сентября 2024 г. – вторник.

9 октября 2024 г. – среда.

20 декабря 2024 г. – пятница.

Лев

24 февраля 2024 г. – суббота.

28 марта 2024 г. – четверг.

13 мая 2024 г. – понедельник.

21 июня 2024 г. – пятница.

30 июня 2024 г. – воскресенье.

5 ноября 2024 г. – вторник.

18 декабря 2024 г. – среда.

Дева

21 января 2024 г. – воскресенье.

7 марта 2024 г. – четверг.

26 апреля 2024 г. – пятница.

7 мая 2024 г. – вторник.

18 мая 2024 г. – суббота.

2 сентября 2024 г. – понедельник.

16 октября 2024 г. – среда.

Весы

10 марта 2024 г. – воскресенье.

10 апреля 2024 г. – среда.

24 июня 2024 г. – понедельник.

16 июля 2024 г. – вторник.

31 августа 2024 г. – суббота.

29 ноября 2024 г. – пятница.

12 декабря 2024 г. – четверг.

Скорпион

31 января 2024 г. – среда.

3 февраля 2024 г. – суббота.

23 апреля 2024 г. – вторник.

2 мая 2024 г. – четверг.

5 августа 2024 г. – понедельник.

27 сентября 2024 г. – пятница.

13 октября 2024 г. – воскресенье

Стрелец

19 января 2024 г. – пятница.

29 июня 2024 г. – суббота.

30 июня 2024 г. – воскресенье.

12 сентября 2024 г. – четверг.

1 октября 2024 г. – вторник.

6 ноября 2024 г. – среда.

23 декабря 2024 г. – понедельник.

Козерог

15 января 2024 г. – понедельник.

27 марта 2024 г. – среда.

3 мая 2024 г. – пятница.

11 июля 2024 г. – четверг.

24 августа 2024 г. – воскресенье.

23 ноября 2024 г. – суббота.

14 декабря 2024 г. – вторник.

Водолей

6 февраля 2024 г. – вторник.

31 мая 2024 г. – пятница.

15 июня 2024 г. – понедельник.

7 августа 2024 г. – среда.

26 сентября 2024 г. – четверг.

28 декабря 2024 г. – понедельник.

29 декабря 2024 г. – воскресенье.

Рыбы

29 января 2024 г. – понедельник.

16 февраля 2024 г. – пятница.

3 апреля 2024 г. – среда.

24 августа 2024 г. – суббота.

3 сентября 2024 г. – вторник.

31 октября 2024 г. – четверг.

8 декабря 2024 г. – воскресенье.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.