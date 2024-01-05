Названы самые счастливые дни в 2024 году для каждого знака зодиака: имеют решающее значение
2024 год принесет много счастливых дней каждому знаку зодиака – эти даты помогут реализовать самые смелые планы, начать жизнь с нового листа и забыть обо всех проблемах. По словам астрологов, решения, принятые в эти дни, будут иметь судьбоносное значение.
Овен
24 января 2024 г. – среда.
9 марта 2024 г. – суббота.
13 мая 2024 г. – понедельник.
1 августа 2024 г. – четверг.
20 августа 2024 г. – вторник.
15 октября 2024 г. – воскресенье.
27 декабря 2024 г. – пятница.
Телец
29 февраля 2024 г. – четверг.
10 апреля 2024 г. – среда.
26 мая 2024 г. – воскресенье.
2 июля 2024 г. – вторник.
23 ноября 2024 г. – суббота.
6 декабря 2024 г. – пятница.
30 декабря 2024 г. – понедельник.
Близнецы
12 января 2024 г. – пятница.
26 марта 2024 г. – вторник.
1 апреля 2024 г. – понедельник.
21 июля 2024 г. – воскресенье.
19 сентября 2024 г. – четверг
2 ноября 2024 г. – суббота.
11 декабря 2024 г. – среда.
Рак
15 февраля 2024 г. – четверг.
31 марта 2024 г. – воскресенье.
22 апреля 2024 г. – понедельник.
27 апреля 2024 г. – суббота.
4 сентября 2024 г. – вторник.
9 октября 2024 г. – среда.
20 декабря 2024 г. – пятница.
Лев
24 февраля 2024 г. – суббота.
28 марта 2024 г. – четверг.
13 мая 2024 г. – понедельник.
21 июня 2024 г. – пятница.
30 июня 2024 г. – воскресенье.
5 ноября 2024 г. – вторник.
18 декабря 2024 г. – среда.
Дева
21 января 2024 г. – воскресенье.
7 марта 2024 г. – четверг.
26 апреля 2024 г. – пятница.
7 мая 2024 г. – вторник.
18 мая 2024 г. – суббота.
2 сентября 2024 г. – понедельник.
16 октября 2024 г. – среда.
Весы
10 марта 2024 г. – воскресенье.
10 апреля 2024 г. – среда.
24 июня 2024 г. – понедельник.
16 июля 2024 г. – вторник.
31 августа 2024 г. – суббота.
29 ноября 2024 г. – пятница.
12 декабря 2024 г. – четверг.
Скорпион
31 января 2024 г. – среда.
3 февраля 2024 г. – суббота.
23 апреля 2024 г. – вторник.
2 мая 2024 г. – четверг.
5 августа 2024 г. – понедельник.
27 сентября 2024 г. – пятница.
13 октября 2024 г. – воскресенье
Стрелец
19 января 2024 г. – пятница.
29 июня 2024 г. – суббота.
30 июня 2024 г. – воскресенье.
12 сентября 2024 г. – четверг.
1 октября 2024 г. – вторник.
6 ноября 2024 г. – среда.
23 декабря 2024 г. – понедельник.
Козерог
15 января 2024 г. – понедельник.
27 марта 2024 г. – среда.
3 мая 2024 г. – пятница.
11 июля 2024 г. – четверг.
24 августа 2024 г. – воскресенье.
23 ноября 2024 г. – суббота.
14 декабря 2024 г. – вторник.
Водолей
6 февраля 2024 г. – вторник.
31 мая 2024 г. – пятница.
15 июня 2024 г. – понедельник.
7 августа 2024 г. – среда.
26 сентября 2024 г. – четверг.
28 декабря 2024 г. – понедельник.
29 декабря 2024 г. – воскресенье.
Рыбы
29 января 2024 г. – понедельник.
16 февраля 2024 г. – пятница.
3 апреля 2024 г. – среда.
24 августа 2024 г. – суббота.
3 сентября 2024 г. – вторник.
31 октября 2024 г. – четверг.
8 декабря 2024 г. – воскресенье.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.