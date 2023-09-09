Названы самые токсические подруги по знаку зодиака: они могут нанести удар в спину

Если вы дружите с женщинами этих знаков зодиака, стоит быть осторожным, потому что не исключено, что они незаметно нанесут вам удар в спину. По словам астрологов, некоторые склонны сплетничать, а другие вряд ли будут рады вашим успехам.

Овен

Женщины -Овны часто стремятся к острым ощущениям . Дружба с этими людьми может быть непростой и со временем обременительной. Особенно, если вы цените покой в ​​жизни и не хотите, чтобы подруга без предупреждения зашла к вам воскресным вечером с бутылкой вина, когда вы знаете, что утром вам предстоит обсудить важный проект на работе. Заводя дружбу с Овном, следует быть осторожным и ожидать не только ночных телефонных звонков, но даже лжи и оскорблений.

Близнецы

Дружба с Близнецами может быть большой неизвестностью. Сегодня женщины с этим знаком преданы, а на следующий день вы обнаружите, что о вас сплетничают за вашей спиной. Через несколько недель они могут вернуться, как ни в чем не бывало, и снова захотят провести с вами время… пока не произойдет еще одна странная вещь. Женщины этого знака зодиака также могут иметь склонность обижаться по пустякам.

Рыбы

Оказывается, дружба с человеком этого знака зодиака может сложиться не так, как ожидали. Женщины-Рыбы склонны к соперничеству. Они могут делать вид, что рады вашим успехами, а саркастически смотреть на вас из-за спины и говорить, что вы добились этого не тяжелым трудом. Вряд ли они дадут вам хороший совет. Бывает, что они дружат с другими женщинами, которых считают хуже себя. Это повышает их самооценку и помогает им чувствовать себя лучше.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.