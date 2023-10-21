Названы самые токсичные знаки зодиака: с ними будет очень тяжело

Некоторые люди не замечают, что сказали или сделали что-то не так. Если вы попытаетесь уличить их в нечестности, им это всегда сойдет с рук, а затем они сумеют убедить вас, что это все ваша вина. Эти знаки зодиака склонны к токсичному поведению, так что будьте осторожны! Астрологи утверждают, что речь идет об Овнах, Близнецах и Козерогах!

Уроженцы этих знаков славятся своим непростым характером. Они очень амбициозны, упрямы и непреклонны. Они не могут признать свою неправоту, поэтому будут продолжать отрицать и отворачиваться, пока фактически не запутают всех вокруг себя. У них сильная воля, которую они стараются навязать другим, и вспыльчивый темперамент.

Овен

Овен – зачастую очень взрывной, даже агрессивный человек, поэтому ему сложно держать в себе свои мысли и эмоции – из него все льется, иногда в очень резких словах. Однако это не единственная причина, почему он – токсичный человек. Представители этого знака не принимают во внимание чувства и эмоции других людей, а просто хотят добиться цели. Никто не может так сильно ранить словами и не обладает таким совершенным инстинктом выявления слабых людей, как Овны.

Близнецы

Близнецы могут быть милыми и очаровательными, осыпая вас комплиментами. Однако это никогда не длится долго. Через мгновение они меняются до неузнаваемости, окружают себя стеной молчания и враждебно смотрят на того, кем только что восхищались. Люди, рожденные под этим знаком, эгоистичны, переменчивы, как погода, и капризны.

Считается, что у Близнецов два лица, поэтому их поведение может быть крайне токсичным. Это как жить под одной крышей с двумя разными людьми. Никогда не знаешь, что произойдет и в каком настроении проснутся Близнецы. Знакомство с ними похоже на сумасшедшую поездку на американских горках.

Козерог

Козерог – очень специфический знак, почти сверхъестественно сдержанный и хладнокровный. Он одержим контролем, который хочет осуществлять не только над собой, но и над своими близкими и всем миром. Козероги часто завистливы и очень собственнические, они хотят, чтобы все осуществлялось в соответствии с тем идеальным видением, которое они создали в своей голове.

Если что-то не соответствует этому плану, оно без малейшего сожаления отвергается. Козероги могут быть жестокими даже к своим близким, бросив их в один момент, не оглядываясь назад. Без сожаления и раскаяния. Козерог принимает все решения единолично и никогда ничего не объясняет. Это делает его чрезвычайно трудным партнером, и многие из его поступков и реакций можно легко считать токсичными. Он не выносит долгих дискуссий и не соглашается на компромиссные решения. Козероги часто применяют двойные стандарты.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.