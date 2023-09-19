Названы самые злобные знаки зодиака: они способны на подлости

Некоторые люди могут быть чрезвычайно грубыми, злобными и не стесняются своих слов. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака.

Тельцы, Близнецы, Раки, Девы и Скорпионы никогда не упустят возможности кого-то высмеять или указать на ошибки. Они могут быть циничными и саркастичными, любят критиковать и обладают очень неприятным нравом.

Телец

Телец очень гордый и лучше, чтобы ему никто не наступал на пятки. Когда его обидели или оскорбили, может прийти в ярость. Телец решителен, упрям ​​и безжалостен, любит мстить и быть злым из принципов. Люди этого знака зодиака убеждены в собственном превосходстве над другими и охотно его демонстрируют. Они не любят тех, кто слабее их самих.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно умны и совершенно не заботятся о мнении других. Они говорят все, что приходит им на язык. Независимо от ситуации, Близнецы кажутся чрезвычайно довольными собой. Они любят оставлять злобные комментарии и могут быть очень грубыми и наглыми. Однако уроженцы знака не делают это для какой-то конкретной цели – они говорят это просто потому, что им так хочется.

Рак

С одной стороны, это семейные и чувствительные люди. Однако эта последняя особенность позволяет легко их превращаться в "монстров". Они могут быть чрезвычайно злыми и свирепыми, устраивать скандалы и долго вспоминать прошлые ошибки. Рак также является одним из самых агрессивных знаков зодиака. С ними действительно нужно быть осторожным.

Дева

Дева умна, любит критиковать и считает, что знает лучше всех. Уроженцы знака никогда не упустят возможности кого-то подколоть, причем это может быть очень неприятно и без особой причины. Девы верят, что, постоянно критикуя, они смогут "исправить" других людей.

Скорпион

Очень эмоциональный и чувствительный, Скорпион также ужасно злится, если что-то идет не так. Более того, ему нравится оскорблять других. Иногда он делает это напрямую. В других случаях более завуалировано. У людей этого знака зодиака очень сложный характер, из-за чего с ними трудно строить отношения.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.