Названы самые злые знаки зодиака: у них 'черная душа'

Некоторые люди очень жестоки и мстительны – окружающие считают их злыми и стараются держаться подальше. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Так, самая "черная душа" у Тельцов, Близнецов и Скорпионов.

Телец

Многие, вероятно, будут удивлены, увидев в этом списке Тельца, но на самом деле у него очень "черная душа". Уроженцы знака способны накапливать негатив, который потом выплеснут на того, кто первым попадет под руку. Они очень мстительны и не забывают обид. Еще более обостряют ситуацию их ревность и и попытки контролировать других людей (особенно близких).

Близнецы

В душе Близнецов также много тьмы. Эти люди часто ходят по тонкому льду – между светом и тьмой, позитивом и негативом. У уроженцев знака два лица – никогда не знаешь, чего от них ждать. Но в любом случае, Близнецы умело манипулируют окружающими ради своей выгоды.

Скорпион

Скорпион – харизматичный, внешне привлекательный, но в глубине души совершенно "черный" человек. Ни один луч света не проникает в эту тьму – уроженцы знака видят во всем в негатив и не подпускают к себе никого. Скорпионы везде видят врагов и причиняют боль другим, чтобы защитить себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.