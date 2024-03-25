Названы три самых злопамятных знака зодиака: они не простят обид

Некоторые люди никогда не забывают обид, более того, могут ждать удобного момента, чтобы отомстить тому, кто задел их чувства. По словам астрологов, самыми злопамятными являются Овны, Львы и Скорпионы.

Овен

Овны известны своими амбициями и энергией, но когда дело доходит до борьбы с негативными эмоциями, их не остановит ничто. Уроженцы знака в порыве эмоций не будут пытаться решить вопрос полюбовно. "Глаз за глаз"? Такой способ решения возникших проблем – чуть ли не девиз.

Лев

Если вы не можете надолго забыть о человеке, с которым только что познакомились и который восхитил вас своей харизмой, вероятно, речь о Льве. Эти люди невероятно интересны и общительны, они жаждут внимания – это их движущая сила. Но если вы заденете их чувства, лучше сразу исчезнуть с радаров. Лев выяснит каждое слабое место противника и ударит побольнее.

Скорпион

Скорпионы – индивидуалисты, которые любят проводить время в одиночестве. В их головах много всего происходит, но все невероятно организовано. Скорпион не любит, когда его заставляют что-либо делать, а тем более, когда кто-то игнорирует его предложения и даже не принимает их во внимание. Его реакцией будет не внезапная вспышка гнева и спор, а просто месть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.