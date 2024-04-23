Названы три знака зодиака, которые легко могут пойти на измену

Верность является залогом прочных отношений, но некоторые знаки зодиака склонны и изменам. По словам астрологов, действуют импульсивно и не задумываются о чувствах других Стрельцы, Близнецы и Скорпионы. Читайте детальнее!

Стрелец

Стрельцы любят приключения, свободу и новые вызовы, в том числе и в романтической сфере. Уроженцы знака не торопятся связывать себя брачными узами, да и в порыве чувств склонны к случайными связями. Они часто сначала делают, а потом думают. Стрельцы оправдывают себя тем, что измена – это несерьезно, но тем самым причиняют боль партнеру.

Близнецы

Близнецы отличаются двуличием – они легко могут общаться с несколькими людьми одновременно, не осознавая своей вины ни в чем. Уроженцы знака часто изменяют и даже не скрывают этого. Их партнеры часто разочаровываются, потому что Близнецы много говорят, но мало делают. Более того, они никогда не сдерживают своих обещаний, особенно если те касаются верности.

Скорпион

Людям, рожденным под этим знаком, в жизни нужен большой сексуальный опыт, и они никогда не откажутся от возможности пойти на лево. Скорпионы загадочные и страстные, они требуют от партнера преданности, но сами крутят романы за спиной. Однако если Скорпион повзрослеет и найдет человека, с которым у него возникнет прекрасная эмоциональная и интимная связь, он будет верен своему партнеру.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.