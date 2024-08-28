Названы три знака зодиака, которые легко разбивают сердца другим

Некоторые люди на первый взгляд кажутся идеальными партнерами, но за "маской" прячут настоящие эмоции и мотивы. По словам астрологов, легко разбить сердце могут Тельцы, Скорпионы и Близнецы. Читайте детальнее!

Телец

Тельцы, как земной знак, известны своей практичностью и стойкостью. Может показаться, что уроженцы знака – идеальные спутники, которые четко знают, чего хотят от жизни. Но за этой внешней твердостью часто скрывается внутренняя потребность в полном контроле и предсказуемости. Когда вы находитесь в отношениях с Тельцом, вы часто будете чувствовать давление, заставляющее соответствовать его потребностям в комфорте и стабильности.

Скорпион

Загадочные Скорпионы – страстные и динамичные. Уроженцы знака не знают посредственности: все, что они делают, связано с большими эмоциями. Эта интенсивность может привести к резким переменам и "качелям" в отношениях. Их склонность к контролю и потребность в глубоких эмоциональных связях могут привести к ситуациям, в которых вы почувствуете, что вами манипулируют или подавляют.

Близнецы

Близнецы известны своей крайней переменчивостью, что часто приводит к неопределенности в отношениях. Когда вы общаетесь с Близнецами, быстро чувствуете, что их эмоции очень нестабильны. Потребность в переменах и поиске новых впечатлений может привести к ощущению, что вы никогда не знаете, чего ожидать от уроженцев знака. Эта нестабильность может затруднить построение прочных отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.