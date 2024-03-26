Названы три знака зодиака, которые не могут взглянуть на себя со стороны: они боятся правды

Каждый знак зодиака уникален и обладает набором особенностей, которые определяют его характер и подход к миру. По мнению астрологов, всего три уроженца зодиакального круга не могут взглянуть на себя со стороны – они предпочитают жить в иллюзиях. Вот о ком идет речь!

Скорпион

Скорпион – знак зодиака, который избегает правды. Когда возникает неудобная тема, он предпочитает быстро замять ее. Хотя он осознает, что это ухудшает его отношения с близкими, ни за что на свете не будет пытаться исправить ситуацию. Это очень неумолимый знак зодиака , который проводит много времени, вспоминая прошлые ошибки. Но Скорпион убежден, что во всех неудачах, конфликтах и ​​поражениях виновато окружение, а не он.

Стрелец

Стрелец очень эмоционально реагирует на любую форму критики. Он может быть очень восторженным и общительным, но когда кто-то обращает на него внимание, полностью меняет свое отношение. Он склонен обижаться и открыто проявлять свое недовольство. Это знак зодиака, который сопротивляется принятию истины. Он предпочитает как можно дольше делать вид, что все в порядке.

Телец

При возникновении проблемы Телец всегда создает свою версию событий, в которой представляет себя сторонним наблюдателем. Даже если он знает, что виноват, он отрицает это и не хочет смотреть в лицо реальности. Это знак зодиака, который твердо стоит на своем и сопротивляется попыткам заставить его изменить свое мнение. Требуется немало терпения и труда со стороны самых близких людей, чтобы Тельцу удалось изменить свое отношение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.