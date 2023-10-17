Названы три знака зодиака, которые ненавидят уборку: у них всегда найдутся дела поважнее

Не все любят уборку – это работа, которой, кажется, нет конца, потому что пыль собирается вечно, а грязные чашки и тарелки появляются одна за одной. Однако есть знаки зодиака, для которых поддержание порядка является делом чести, а есть те, которые игнорируют грязь. Читайте, кто попал в список тех, кто терпеть не может наводить порядок в доме.

Овен

Овны относятся к числу самых активных и динамичных знаков зодиака. Их редко можно встретить дома, потому что они всегда куда-то спешат, занимаясь множеством дел высочайшей важности – по крайней мере, по их собственному мнению.

Уроженцы знака приходят домой только для того, чтобы вздремнуть, а, как известно, в темноте грязь меньше беспокоит. Овны также довольно беззаботны, поэтому беспорядок их совершенно не беспокоит. Напротив! Они утверждают, что, когда наконец уберутся, больше ничего не смогут найти, так что... зачем что-то делать?

Близнецы

В случае с этим знаком ситуация немного иная. Близнецы ценят порядок, запах чистоты и свежеубранную квартиру, но только в том случае, если тяжелую работу выполняет кто-то другой. Представители этого знака считают, что они созданы для более высоких целей, чем работа с пылесосом. У них много дел на уме, большие планы, а зачастую и таланты, на которых они предпочитают сосредоточить все свое внимание.

При таком отношении неудивительно, что облака пыли и плесени не бросаются в глаза. Близнецы относятся к числу людей, которые чаще всего пользуются услугами клининговых компаний.

Рыбы

Художественные души, подобные Рыбам, редко обращают внимание на состояние своей квартиры. Им нравится творческий хаос, потому что в таком пространстве они чувствуют себя лучше. Если они еще и занимаются какой-то творческой профессией, то неудивительно, что они активно поддерживают развитие общего беспорядка – вокруг валяются грязные кисти, исписанные листы бумаги и другие материалы, необходимые для выполнения многочисленных проектов.

Рыбы настолько оторваны от мира, что им трудно сориентироваться – им часто нужна дружеская помощь или просто кто-то, кто их сильно встряхнет. Потом дела на какое-то время налаживаются, но Рыбам никогда не удается поддерживать порядок надолго. Они слишком легкомысленны по натуре.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.