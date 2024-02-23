Названы три знака зодиака, которые предпочитают животных людям

Некоторые предпочитают животных людям и чаще выбирают компанию домашних любимцев, чем друзей. По словам астрологов, речь идет о Раках, Девах и Рыбах. Читайте детальнее!

Рак

Рак любит животных всем сердцем и часто чувствует, что предпочитает животных людям, ему нравится проводить с ними время. В окружении домашних питомцев у него исчезает нервозность и хаотичность в действиях: натура домоседа благоприятствует этому. Рак любит проводить время с кошками и собаками на удобном диване.

Дева

Дева неохотно заводит домашних животных, ведь видит в них источник шерсти, беспорядка и неразберихи. Однако, когда она окружает себя животными, превращается очень любящего и понимающего человека. Дева даже не скрывает, что предпочитает животных людям. Она очень хорошо понимает домашних питомцев и отлично их дрессирует и обучает. Домашние животные помогают ей снизить стресс и выразить глубокие чувства.

Рыбы

Рыбы в компании животных могут наконец расслабиться и успокоить свои эмоции. Вместе с собакой, кошкой и даже черепахой они наконец-то отказываются от своей застенчивости. Рыбы могут признаться любимцам в своих чувствах и рассказать свои самые сокровенные тайны. Рыбы могут позволить себе широкие жесты, когда на карту поставлено благополучие их питомца. Среди уроженцев этого знака много активистов и защитников прав животных.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.