Названы три знака зодиака, которые являются худшими друзьям: вот в чем причина

Каждый из нас наверняка знает таких людей, которым можно позвонить даже среди ночи и они никогда не откажут в помощи. Но есть и те, кто не протянет руку помощи в трудной ситуации. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Скорпионах и Рыбах.

Близнецы

Близнецы начинают ценить дружбу только тогда, когда она потеряна. Другая ошибка этих людей состоит в том, что они считают, что потерянных, а иногда даже преданных друзей можно очень легко вернуть. Но те, кто однажды пережил предательство Близнецов, больше не верят их обещаниям. И это правильно, ведь уроженцы знака не меняются.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обычно одинокие волки. Настоящих друзей у них обычно вообще нет, потому что они в корне не понимают смысла дружбы. Кроме того, Скорпионы слишком тщеславны и зациклены на себе, своих взглядах и собственной правоте – как только кто-то с ними не согласен, они выбрасывают этого человека из своей жизни.

Рыбы

Представители этого знака зодиака по натуре могут быть очень искренними и надежными людьми, но не умеют сдерживать свои обещания. И это очень большой недостаток, который никак не делает их надежными и хорошими друзьями. Также они не всегда правдивы – склонны что-то утаивать, скрывать или даже лгать, поскольку уверены, что так будет "проще", но в то же время этим действием они подрывают доверие к себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.