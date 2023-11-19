Названы три знака зодиака, которые являются вечными нытиками: они всегда на все жалуются

Некоторые люди жалуются на жизнь без особой причины, и делают это постоянно. Астрологи считают, что под этими тремя знаками зодиака рождаются самые большие нытики. Читайте, кто в списке!

Рыбы

Хотя у представителей этого знака много хороших черт характера, есть и такие, которые даже очень раздражают. И один из них – вечные жалобы. Причина этого проста – они не всегда способны контролировать свои эмоции. Иногда какая-то мелочь может "расшатать" Рыб, но вместо того, чтобы проанализировать ее в уме, Рыбы обязательно всем об этом расскажут. Причем таким тоном, будто наступил конец света.

Овен

Сюрприз, правда? Да, Овны очень уверены в себе и не лишены энергии. Однако их темпераментный характер часто подвергает испытанию их нервную систему, поэтому иногда случается, что им становится жаль себя. И тогда они поддаются эмоциям. Овны могут даже плакать из-за пустяков. А потом жаловаться от всей души. Чем темпераментнее Овен, тем чаще он ноет.

Стрелец

Эти люди не боятся публично раскрывать свои чувства и эмоции, и, по правде говоря, им все равно, что о них думают другие. Из этой троицы именно Стрельцы жалуются практически безостановочно и, что самое страшное, даже не осознают этого. Если среди ваших знакомых, друзей или коллег есть кто-то, кто может пять минут жаловаться на то, что утром в магазине раскупили свежеиспеченные булочки или что в праздники идет дождь и поэтому все планы испорчены, тогда этот человек точно родился Стрельцом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.