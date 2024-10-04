Названы три знака зодиака, которых будут преследовать несчастья в октябре

Октябрь 2024 года окажется непростым временем для трех уроженцев зодиакального круга, которых будут преследовать несчастья. По словам астрологов, в списке Овны, Львы и Скорпионы. Читайте детальнее!

Овен

Невезение постигнет Овнов в октябре, прежде всего, в профессиональной сфере. Уроженцам знака предстоит выполнить сложный проект, с которым они не смогут справиться. Несмотря на все усилия и упорный труд, ожидаемых результатов это не принесет. Овны могут оказаться на грани увольнения, также вероятны конфликты с близкими.

Лев

Львам в октябре не повезет в финансах. В во второй месяц осени будет много неожиданных расходов – вы потеряете немало денег. Уроженцам знака придется затянуть пояс и отказать себе во многих удовольствиях. Хотя это будет нелегко, избегайте заимствований у других.

Скорпион

В октябре Скорпионов ждет невезение в сердечных делах. Месяц начнется с очень плохого события – расставания. Вина будет не ваша, а конец отношений произойдет в действительно плохой и бурной атмосфере. Однако вскоре на вашем пути появится человек, достойный вашего внимания. К сожалению, из-за горя и разбитого сердца вы не заметите этого достаточно рано, а через некоторое время будет слишком поздно. Наберитесь терпения и позвольте себе отдохнуть от свиданий и новых отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.