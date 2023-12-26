Названы три знака зодиака, которых ждет прорыв в конце года: многое изменится

Последняя неделя декабря принесет большие перемены трем знакам зодиака – их жизнь может развернуться на 180 градусов. По словам астрологов, в списке Козероги, Овны и Львы. Вот что их ждет!

Козерог

В жизни организованного и придерживающегося традиций Козерога вот-вот произойдет прорыв. Речь идет о личных вопросах. Что-то изменится и вызовет большой переполох. Конец года – худшее время для подобных дел, но судьба бывает слепа и не выбирает. Сохраняйте хладнокровие (как всегда), и вы выйдете победителем. Вероятно, стрела Купидона сразит вас, но это еще не все. Грядут перемены на работе.

Овен

Важные новости также ждут Овнов. На этот раз это будет огромная возможность с еще большим риском. Можно много выиграть, но можно и много потерять. И времени на принятие решения будет не так много. Вам придется положиться на свою интуицию и удачу. Либо вы добьетесь успеха, либо потерпите неудачу. Все решит ваш настрой и готовность бороться за результат.

Лев

Конец года преподнесет Льву сюрприз. Звезды сообщают об осложнениях в любовной сфере. Кто-то может внезапно появиться в вашей жизни и все испортить. Ведь, как говорится, старая любовь не ржавеет. Это будет непростая неделя, но, возможно, она поможет вам разобраться во всем. В вопросах финансов все окажется веселее – Львы получат крупную сумму на счет и смогут побаловать себя подарком.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.