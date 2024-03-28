Названы три знака зодиака, которых ждут неприятности в апреле
Апрель 2024 года окажется трудным для трех уроженцев зодиакального круга, которых буквально будут преследовать неприятности. По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Львы и Козероги.
Телец
Апрель будет неудачным месяцем для Тельцов, которые не могут сдержать свои эмоции. В начале месяца возникнут проблемы на работе, и первой мыслью людей, рожденных под этим знаком будет увольнение и смена компании. Однако не принимайте поспешных решений. Необдуманные шаги могут обернуться еще большей катастрофой.
Невезение для Тельца может коснуться и сферы близких отношений. В апреле вам нужно подготовиться к напряженной атмосфере между вами и вашим партнером. Многочисленные ссоры и недосказанности могут в конечном итоге привести к переменам, которых вы не ожидали. Здесь также стоит сохранять спокойствие.
Лев
Льву следует подготовиться к большим семейным проблемам в апреле. Некий вопрос существенно разделит вас, а твердая позиция Льва, которую он будет яростно отстаивать, только ухудшит ситуацию. Ссора с членами семьи будет стоить немало нервов и здоровья. Стоит научиться отпускать определенные вопросы, найти компромисс также будет хорошим решением.
Из-за этого в апреле у Льва могут возникнуть проблемы со здоровьем. Вы станете апатичными и уставшими. Отсутствие энергии будет беспокоить вас до мая. Отдохните от рабочей нагрузки и негативных эмоций, которые навредили вашему самочувствию.
Козерог
Начало апреля в знаке зодиака Козерог ознаменуется финансовыми проблемами. Внезапно у вас возникнет много непредвиденных расходов. Это урежет ваш бюджет и отразится на тщательно собранных сбережениях. Единственное решение – затянуть пояса и отложить деньги на следующий месяц.
Невезение не покинет Козерога и в сфере отношений. У людей этого знака зодиака возникнут проблемы с общением с другими: их могут неправильно понимать даже близкие друзья или члены семьи. Это приведет ко многим недосказанностям и недопониманиям. Постарайтесь решить все спокойно.
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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.