Названы три знака зодиака, которым нельзя доверять: они лгут и манипулируют

Некоторые люди – искусные манипуляторы, которые могут обвести вокруг пальца кого угодно. По словам астрологов, часто лгут своим близким Близнецы, Стрельцы и Водолеи. Читайте детальнее!

Близнецы

У Близнецов – два лица. Они привыкли показывать окружающим то "лицо", которое им более выгодно в данный момент. Зачастую эти люди – лжецы и изменщики, в том числе это касается и отношений с близкими людьми. Но что хуже всего, так это то, что уроженцы знака совершенно не сожалеют о своих поступках.

Стрелец

Стрельцы также не самые честные люди, которых можно встретить. Они не различают, коснется ли ложь незнакомых людей, знакомых или любимого человека. Уроженцы знака не жалеют о содеянном и могут лгать обо всем – как о повседневных мелочах, например, почему они не сделали что-то, как обещали, так и любви.

Водолей

Творческие Водолеи способны на ложь, которая ранит даже самых близких людей. Уроженцы знака очень ненадежны. И хотя у них много разнообразных положительных черт характера, им также свойственно лгать и обманывать. Эти люди, в отличие от двух предыдущих знаков зодиака, лгут "запланировано" — они настоящие мастера изменить ситуацию в свою пользу. Водолеи часто оказываются токсичными коллегами, которые "съедают" своих конкурентов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.