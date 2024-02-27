Названы три знака зодиака с самой благородной душой: они отмечены свыше

Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака обладают по-настоящему благородной душой. В списке – Овны, Девы и Водолеи. Читайте детальнее!

Овен

Овен скрывает чрезвычайно великие секреты и уникальную силу, о существовании которой он или она не всегда подозревает. Все указывает на то, что в предыдущем воплощении он всю свою жизнь посвятил определенному делу, оказавшемуся судьбоносным для человечества. Можно предположить, что Овен в прошлом был выдающимся ученым. Он сделал революционное открытие, изменившее жизни многих людей.

Дева

У Девы благородная душа, излучающая неповторимое сияние. За такое положение вещей ответственны духовное прошлое и действия, совершенные в предыдущем воплощении. По мнению звезд, Дева вступилась за угнетенных и понесла за это самое страшное наказание.

Водолей

Водолей обладает уникальной душой, способной вступать в диалог с небесными силами. Это значит, что вне зависимости от обстоятельств он защищен невидимым щитом и злые силы не способны ему навредить. Как указали астрологи, в предыдущем воплощении Водолей храбро сражался, защищая важные ценности и идеалы. Он проявил исключительный героизм и именно поэтому его душа до сих пор отличается благородством.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.