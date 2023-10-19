Названы три знака зодиака, у которых больше всего комплексов: они никогда не довольны собой

Некоторые люди кажутся уверенными в себе, но на самом деле скрывают низкую самооценку. Из-за критического подхода к себе им не удается жить полноценно, ведь они никогда не довольны собой. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Больше всего комплексов у Раков, Весов и Рыб.

Рак

Рак обычно не жалуется на судьбу, всячески скрывая недовольство собой. Это знак зодиака, чрезвычайно чувствительный к чужому мнению и запоминающий негативные слова о себе на всю оставшуюся жизнь. У Раков есть комплексы не только по поводу своей внешности, но и по поводу своих достижений и возможностей. Достаточно коснуться чувствительной темы в разговоре – и они отреагируют обидой.

Весы

Весы обычно нежные, спокойные и веселые люди, но в глубине души они очень неуверенны в себе. Уроженцы знака не верят в свои преимущества, таланты и влияние. Почти каждая маленькая неудача их останавливает. Неуверенность в себе и тревога мешают им бороться за свое счастье. Если они сдадутся, могут оказаться в сложных ситуациях.

Рыбы

Рыбы – знак зодиака, у которого больше всего комплексов. Врожденная чувствительность приводит к тому, что малейший негативный комментарий становится жизненной проблемой. Комплексы лишают Рыб радости и непосредственности. Из-за них они постоянно умаляют свои успехи и достижения. Они практически никогда не удовлетворены собой, что отражается на их социальной, любовной и профессиональной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.