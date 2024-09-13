Названы женщины по знаку зодиака, которым сложнее всего выйти замуж

Некоторым женщинам сложнее, чем другим, найти вторую половинку и обрести счастье в любви. Астрологи утверждают, что дело в знаке зодиака! Больше всего проблем возникает у Тельцов, Весов, Козерогов и Рыб. Читайте детальнее!

Телец

Женщины-Тельцы не любят проводить время в ночных клубах и на шумных тусовках – они предпочитают тихий вечер дома с кино или книгой в руках. Поэтому уроженки знака кажутся скучными мужчинам, жаждущим приключений и развлечений. Тельцам стоит обратить внимание на мужчин Львов – с ними наиболее велики шансы построить гармоничные отношения.

Весы

Умные и рассудительные, женщины-Весы наделены природным обаянием, привлекающим представителей противоположного пола. Они общительны и часто находятся в центре внимания. Однако этим качествам противостоит нерешительность Весов, которая часто подрывает их отношения. Вечные колебания дам этого знака зодиака раздражают их партнеров. Отношениям с рожденными под этим знаком часто не хватает непосредственности и прямоты, поэтому даже бытовые вопросы приводят к невыносимо долгим дискуссиям.

Козерог

Для женщин-Козерогов самореализация и карьера всегда находятся на первом месте, хотя им тоже хочется нежности и заботы. Многие мужчины боятся ритма этих решительных женщин и их желания полностью контролировать свою жизнь. Для Козерога хорошим компаньоном может стать Стрелец, который очень ценит свободу и приключения.

Рыбы

Загадочные Рыбы быстро привлекают внимание самых разных мужчин своей яркой внешностью и обаятельным поведением. Правда, стабильные отношения мешают им сформировать образ своего "идеального мужчины", что заставляет отказаться от романтических отношений и постоянно ждать "принца на белом коне". У них наибольшие шансы построить отношения с внимательными Скорпионами или Рыбами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.