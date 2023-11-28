Названы знака зодиака, которых в декабре коснется рука ангела: их ждет настоящее счастье

Декабрь 2023 года будет очень благоприятным периодом для трех уроженцев зодиакального круга, которых "коснется" рука ангела. Удача будет сопутствовать им во всем, утверждают астрологи. В списке счастливчиков Девы, Скорпионы и Козероги. Вот что их ждет!

Дева

Судьба улыбнется Девам в момент, когда они этого меньше всего ждут. В середине месяца уроженцы знака встретят человека, слова которого заставят их вновь обрести веру в лучшее будущее. Более того, одинокие будут очарованы кем-то с магнетическим взглядом, их сердце забьется быстрее. Благодаря заботе ангелов, конец месяца обещает быть фантастическим – все мечты Дев сбудутся.

Скорпион

Скорпионы вступят в декабрь с большим рвением и амбициями. У них создастся впечатление, что нет ничего невозможного – и они цари жизни. Однако кто-то укажет им место – и это будет особенный знак, который сохранит уроженцев знака от бед. Они усвоят урок и уже вскоре получат очень выгодное предложение: звезды сулят им рост доходов. Также Скорпионы обретут счастье в личной жизни и душевное спокойствие.

Козерог

На декабрь Козероги возлагают серьезные надежды, ведь он станет вишенкой на торте и кульминацией работы всего года. Хоть уроженцы знака и будут немного нервничать, вскоре обретут внутреннюю гармонию. Благодаря ангелам Козероги найдут в себе смелость сделать шаг к мечте. Финансовые решения, которые они примут, принесут большую выгоду, но это не произойдет в одночасье. В конечном итоге конец года станет прекрасной кульминацией профессиональной деятельности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.