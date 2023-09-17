Названы знака зодиака, наиболее склонные к изменам: они не могут устоять перед искушениями

Некоторые знаки зодиака могут быть более склонны к измене, чем другие, но в любых правилах есть исключения. По словам астрологов, к неверности предрасположены Близнецы, Овны и Стрельцы.

Близнецы

Знак зодиака, который чаще всего изменяет в отношениях, – Близнецы. Они мастера маскировки, и им все легко сходит с рук. Более того, они любят экспериментировать, поэтому могут искать разнообразия в жизни. Близнецы также очень независимы и жаждут свободы, что может увеличить риск сбиться с пути.

Овен

Овен – страстный знак, движимый сильными эмоциями и импульсами, которые могут привести к безрассудному поведению. Уроженцы знака также известны своим вспыльчивым темпераментом и независимостью. Они могут изменять, чтобы справиться со скукой или тревогой в отношениях.

Стрелец

Стрельцы – свободолюбивые искатели приключений, которые жаждут перемен, поэтому у них может возникнуть соблазн изменить, если отношения начинают казаться слишком рутинными. Они любят флиртовать и заводить новых друзей, а также могут быть безответственными в своих решениях, что повышает вероятность совершения импульсивных действий, в том числе измены.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.