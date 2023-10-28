Названы знаки зодиака, которые чаще всего ввязываются в токсичные отношения

Некоторые люди вступают в токсические отношения, в которых отсутствует любовь, и стараются сохранить их со вех сил. Они боятся остаться одни и не хотят никого подводить. Откуда у них слабость? Ими движет страх? Астрологи утверждают, что все связано со знаком зодиака.

Весы

Весы любят находиться в отношениях, любовь уравновешивает их. В паре они способны терпеть больше неприятностей, чем среднестатистический человек. К сожалению, из-за этого они попадают в токсичные ситуации.

Уроженцы знака предпочитают мириться со всеми поступками второй половинки, в зависимость от которой они попали. У них пропадает желание делать что-либо самостоятельно. Весы эмоционально отключаются и ждут, пока судьба волшебным образом решит проблему.

Рак

Любовь и семья – самое важное в жизни Рака. Этот знак зодиака не намерен ставить под угрозу счастье своих детей. Он стремится находить хорошее в людях и их отношениях и нуждается в стабильной семейной жизни. Рак хочет, чтобы все были счастливы и чтобы в доме всегда царил мир. Однако таким образом он попадает в ловушку и отказывается от своего счастья и желаний ради других.

Дева

Дева постоянно пытается исправить партнера и наладить отношения, даже если тем давно пришел конец. Уроженцы знака проанализируют каждый конфликт и пойдут на парную терапию со своим партнером, сделав все возможное, чтобы вернуть некогда горящую искру. Изменения ошеломляют уроженцев знака, поэтому они сохраняют даже токсичные отношения, лишь бы быть в паре.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно эмпатичны. Они не хотят задеть чьи-либо чувства, особенно когда дело касается их второй половинки. Они игнорируют тот факт, что в отношениях отсутствует страсть. Рыбы перенаправят свою любовь на внешние проекты, например, на создание искусства.

Уроженцы знака предпочитают витать в облаках и копят свою энергию для дел, которые приносят им удовлетворение. Они счастливее всего живут в мире воображения. Рыбы будут идеализировать свое партнерство, глядя на него через розовые очки. Они стараются любой ценой сохранить хорошее настроение, несмотря на то, что погружаются в токсичные отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.