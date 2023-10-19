Названы знаки зодиака, которые любят одиночество: они самые большие интроверты

Ментальная энергия, побуждающая человека действовать, определяет, кто из нас интроверт, а кто экстраверт. Первых часто отождествляют с застенчивыми людьми, что несправедливо, поскольку их решение оставаться в стороне обусловлено не страхом социальной оценки, а нежеланием подвергаться социальной стимуляции.

По мнению астрологов, большое значение в этом случае имеет наша дата рождения. Каждому знаку зодиака присвоены индивидуальные отличительные черты, которые можно сгруппировать по определенным сходствам. Самые интровертированные знаки зодиака не испытывают необходимости искать контакта с другими людьми и предпочитают проводить время в собственной компании, им нужен отдых и покой.

Телец

Люди этого знака зодиака ценят покой и рутину. Им нравится, когда их дни предсказуемы – Тельцы избегают мест с большим количеством людей. Это необычайно чувствительные люди, которые видят красоту в простых вещах. Им идеально подойдет понимающий, разговорчивый партнер, готовый проводить вечера вместе за чтением любимой книги или просмотром сериала.

Дева

Девы имеют надежную группу друзей и не нуждаются в постоянных и свежих контактах в виде толп, вечеринок или командных игр. Городская суета не для них. Люди этого знака зодиака отличные слушатели. Они неохотно говорят о себе. А еще Девы застенчивы и замкнуты, в наибольшей безопасности чувствуют себя среди своих близких.

Рак

Раки любят проводить время в одиночестве. Для отдыха им нужна тишина и покой. Общение не является их любимым занятием. Людям этого знака зодиака свойственна большая чувствительность и очень внимательное наблюдение за своим окружением. Раки загадочны и замкнуты. Они проявляют свою истинную природу только среди людей, которым доверяют.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.