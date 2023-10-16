Названы знаки зодиака, которые наиболее подвержены стрессу: они постоянно нервные

Некоторые люди очень эмоционально относятся к любым событиям в жизни и болезненно реагируют на критику. Они наибольше подвержены стрессу, что может обернуться даже проблемами со здоровьем. Читайте, кто попал в список.

Близнецы

Близнецы очень подвержены стрессу и подолгу переживают любую ситуацию. В итоге они становятся нервными и действуют хаотично. Когда уроженцы знака нервничают, могут быть агрессивными.

Овен

Овен быстро злится и так же быстро справляется с этим. Стрессовые ситуации парализуют его, но только на первых порах. Уроженцы знака быстро мотивируют себя и превращают стресс в действие.

Лев

Львы возлагают на себя большие надежды. Это приводит к стрессовым ситуациям. Они не часто "взрываются", но когда устраивают скандал, это все запомнят надолго.

Дева

Девы неуверенныв себе, хотя у них нет для этого причин. Они часто испытывают стресс, потому что устанавливают для себя слишком высокую планку.

Рак

Раки любят тишину и покой. Уроженцы знака становятся очень напряженными в конфликтных ситуациях. Они переживают это очень долго.

Козерог

Козероги предпочитают жить в тени, но это не значит, что им удастся избежать стрессовых ситуаций. Они чувствуют себя некомфортно при любых трудностях, что их еще больше раздражает.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.