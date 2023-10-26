Названы знаки зодиака, которые не хотят иметь детей: воспитание – это не их призвание

С возрастом избежать вопроса "когда у тебя будут дети" становится все сложнее? Этот личный вопрос может раздражать, оскорблять или даже вызывать дискомфорт. Особенно это касается знаков зодиака, которые не торопятся создавать семью. Они счастливы, живя для себя, и приняли осознанное решение, что не хотят детей или полагаются в этом вопросе на судьбу.

Знаки зодиака, которые меньше всего задумываются о родительстве, известны своей полной приключений жизнью и авантюрным духом. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Львах и Стрельцах

Близнецы

У Близнецов интересная и насыщенная жизнь. График этого воздушного знака трещит по швам от встреч, вечеринок и развлечений. Планирование семьи – это не то, чему Близнецы будут уделять много времени. Поддержание яркой жизни для них – это работа на полный день. Проведение свободного времени с друзьями кажется Близнецам более привлекательным, чем уход за детьми дома.

Лев

Лев хочет прожить свою жизнь спонтанно. Его пугает ответственность и мысль о том, что каждый день будет выглядеть одинаково. Когда у него есть дети, он отличный родитель, но поначалу ему это дается трудно. Мысль о смене подгузников и кормлении ребенка ночью вместо сна сбивает его с толку. Этот знак зодиака огня считает себя взрослым ребенком. Он будет откладывать создание семьи как можно дольше.

Стрелец

Никто не любит приключения больше, чем Стрелец. Жаждущий необычных впечатлений огненный знак хочет путешествовать по всему миру. К сожалению, это не так просто, когда нужно взять с собой в путешествие маленького ребенка. Будучи любителем острых ощущений, Стрелец будет убегать от семейных дел и тем, связанных с воспитанием детей. Хотя он сам не хочет иметь детей, его энергия притягивает к нему самых малышей. Ему есть что им рассказать – Стрелец будет замечательной тетей или дядей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.