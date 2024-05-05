Названы знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Некоторые пары не прекращают ссориться, несмотря на страсть и взаимное притяжение. Эти конфликты рано или поздно приводят к разрыву отношений. По словам астрологов, не могут быть вместе Овны и Козероги, Близнецы и Девы, Львы и Тельцы.

Овен и Козерог – токсичная любовная драма

Овен и Козерог – это смесь, которая может привести к большом скандалам и драмам. Уроженцы этих знаков крайне упрямы и неуступчивы, из-за чего им трудно ужиться. И хотя в начале отношений различия могут показаться увлекательными, со временем они приведут к постоянным конфликтам и борьбе за доминирование.

Близнецы и Дева – постоянные ссоры

Начало отношений Близнецов и Девы может напоминать сценарий романтической комедии. Однако очень быстро ссоры сведут на нет всю страсть в отношениях. Легкомысленных Близнецов будет злить дотошность и перфекционизм Дев, а Дев может раздражать капризный характер Близнецов.

Лев и Телец – провальное сочетание

Темпераментные Львы любят страсть и приключения. Именно поэтому с серьезными, уравновешенными и достаточно неразговорчивыми Тельцами им нечего делать. Несмотря на то, что в начале отношений все может казаться идеальным, знаки быстро наскучат друг другу. Слишком большая разница в характерах возьмет верх над чувствами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.