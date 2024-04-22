Названы знаки зодиака, которые спят больше всех

Некоторые очень любят поспать и не откажут себе в удовольствии поваляться в кровати, даже если рискуют опоздать на работу. По словам астрологов, чаще всех предаются беззаботному утреннему сну Рыбы, Тельцы, Раки и Козероги.

Рыбы

Чувствительные Рыбы много спят – и точно не подымаются по первому будильнику. Для них мир фантазий интереснее реальности, а сон – это возможность потеряться волшебном мире. Их сон похож на путешествие, от которого нельзя оторваться.

Телец

Тельцы уверены, что сон – святое дело. Уроженцы знака любят наслаждаться комфортом и роскошью, и для них нет ничего лучше, чем долгий, расслабляющий сон. Тельцы – настоящие гедонисты, ценящие удобную, мягкую постель и спокойный отдых.

Рак

Раки, которые отличаются чувствительностью, всегда ищут безопасности и комфорта, и сон им это обеспечивает. Для Раков кровать – крепость, а сон – их убежище. Уроженцы знака не могут чувствовать себя комфортно и уверенно, если не выспались.

Козерог

Для Козерогов сон очень важен, ведь это ключ к успеху. Уроженцы знака много времени посвящают размышлениям о будущем и планированию. Для них полноценный отдых – гарантия того, что они смогут зарядиться энергией для новых задач и правильно расставить приоритеты.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.