Названы знаки зодиака, которые живут в токсичных отношениях, потому что боятся одиночества

Токсичные отношения не приносят радости партнерам, но все же страх их разорвать может быть очень сильным. По словам астрологов, боятся одиночества так, что предпочитают страдать в отношениях, Весы, Скорпионы и Овны. Читайте детальнее!

Весы

Чувствительные Весы воспринимают разрыв как большую трагедию в своей жизни. Уроженцы знака не склоны замечать тревожных сигналов в отношениях, поскольку обычно все идеализируют. Им может потребоваться много времени, чтобы решить, стоит ли заканчивать отношения, даже если они уже на грани катастрофы. И они никогда не уверены в своем выборе.

Скорпион

Скорпионы очень редко сознательно вступают в токсичные отношения, однако если и влюбляются, то надолго. А потом им крайне трудно расстаться с любимым человеком, несмотря на то, что тот их предал. Если Скорпионы решили прекратить отношения, то им придется признать, что они ошиблись в выборе партнера. И это второй камень преткновения, ведь представителям этого знака нелегко признавать свои ошибки.

Овен

Овны очень прагматичны, но очень часто впутываются в отношения с токсичным партнером. Хотя они рационально понимают, что это может оказаться болезненным опытом, так упрямы, что не готовы это признать. В таких случаях Овны смотрят на происходящее через "розовые очки", поскольку уверены, что быть в отношениях, какими бы они ни были, лучше, чем быть без них.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.