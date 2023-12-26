Названы знаки зодиака, которые постоянно чувствуют угрызения совести: они очень строги к себе

Некоторые люди чувствуют угрызения совести почти на каждом шагу. Им приходится нелегко, поскольку они всю жизнь считают себя виноватыми, тщательно анализируя каждое слово и мысль. По словам астрологов, крайне суровы к себе Рыбы, Девы и Весы.

Рыбы

Первое место в рейтинге досталось чрезвычайно чувствительным Рыбам. Они очень заботятся об эмоциях других и хотят любой ценой защитить всех от зла. Это невозможно, поэтому уроженцы знака чувствуют себя виноватыми, когда что-то идет не так. Они также сильно переживают каждую свою ошибку или недостаток. Рыбы долго об этом думают, задаваясь вопросом, что можно было бы сделать по-другому. Это очень подрывает их самооценку.

Дева

Девы также часто борются с чувством вины. Эти перфекционисты хотят делать все как можно лучше, а также чувствуют ответственность за других. Они считают, что способны и должны позаботиться обо всем мире. В конце концов, кто сможет сделать это лучше, чем они? Когда что-то не получается, Девам кажется, что они очень плохие люди и заслуживают наказания.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, постоянно страдают от угрызений совести и ищут в себе все новые недостатки. Они постоянно переживают ситуации, в которых, по их мнению, потерпели неудачу. Уроженцы знака хотят во что бы то ни стало как-то реабилитироваться и искупить "вину". Часто это мешает построению гармоничных отношений с окружающими – Весы впутываются в связи, которые быстро становятся токсическими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.