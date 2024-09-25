Названы знаки зодиака, которых ждут большие перемены до 2 октября

Коридор затмений, который будет длиться до 2 октября, принесет большие перемены для четырех уроженцев зодиакального круга – Вселенная заставит их принять важные решения. По словам астрологов, в списке Рыбы, Девы, Весы и Овны. Читайте детальнее!

Рыбы

Рыб ждут самые глобальные перемены в жизни. Скорее всего, это будет касаться отношений. Уроженцы знака могут найти партнера, с которым захотят провести всю жизнь, или наоборот разорвать отношения. Это время будет ключевым и запрограммирует будущее, так что ко всем решениям нужно подходить очень взвешенно.

Дева

Дев ждут перемены, но они не будут легкими. Коридор затмений под знаком Рыб управляет эмоциями, которые порождают в глубине души настоящие цунами. Возможно, уроженцам знака придется принять судьбоносное решение, например, расстаться с кем-то. Или перевести отношения на более серьезный уровень (брак, сожительство, беременность).

Весы

Весы могут начать новую страницу в жизни. Например, если дела идут к разводу, увольнению или переезду, то 2 октября дело наберет обороты. Например, возможны звонок или письмо, которое сильно повлияет на ход событий. Будьте уверены, к полнолунию 17 октября в Овне вам многое станет ясно.

Овен

Овнам придется уделить внимание личной жизни, ведь на протяжении всего 2024 года Вселенная буквально толкает их обратить внимание на своих партнеров. 2 октября в жизнь одиноких уроженцев знака войдет новый человек, но в этих отношениях может быть что-то запретное или препятствующее дальнейшему развитию (например, человек состоит в браке или не полностью освободился от прошлых отношений). Доверяйте Вселенной, потому что существуют отношения, которые мы нужно пережить, чтобы получить новый опыт.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.