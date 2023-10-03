Названы знаки зодиака, которым очень повезет в октябре: их ждет любовь и богатство

Большинство миллионеров родились под знаками Льва, Тельца и Весов. Однако, по мнению астрологов, благосклонность звезд может меняться в зависимости от месяца. Вот, кому повезет в октябре – и речь идет не только о деньгах, но и любви.

Рыбы

У Рыб шанс изменить свою жизнь появится в конце октября. Может быть, уроженцы знака встретят настоящую любовь на вечеринке в честь Хэллоуина или в ночном клубе? Обратите внимание на всех гостей, возможно, вы пропустили кого-то важного. Будьте открыты и не пытайтесь притворяться тем, кем вы не являетесь, и тогда все точно получится.

Стрелец

Стрелец в отношениях снова обретет счастье. Партнер, который раньше казался ко всему равнодушным, решит бороться за будущее союза. Одинокие женщины-Стрельцы заведут многообещающее знакомство в интернете – но им следует быть бдительными, не все на сайтах знакомств являются теми, кем за себя выдают. Октябрь будет благоприятен для романтических ужинов и прогулок. В финансовом плане это хорошее время для игры в лотерею.

Близнецы

В последние месяцы судьба не щадила Близнецов, но теперь ситуация изменится. Выгодное расположение звезд принесет им новое, привлекательное предложение о работе. У людей в долгах появится возможность погасить все задолженности, а Близнецы, которые до сих пор экономили каждую копейку, смогут позволить себе больше в следующем месяце. Они получат крупную сумму.

Лев

Львы могут рассчитывать на дополнительные денежные вливания в октябре. Давно запланированное решение окажется успешным, и начальник решит, что уроженцы знака заслужили на повышение по службе. Перед ними откроются новые возможности, но нужно быть готовыми к тому, что трудиться придется много.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.