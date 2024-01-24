Названы знаки зодиака, которым трудно брать на себя обязательства в любви: они эмоционально закрытые

Некоторым людям сложности вступить в отношения – у них возникают трудности с доверием и обязательствами. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Речь идет о Водолеях, Стрельцах и Девах.

Водолей

Планета, управляющая Водолеем, – Уран. Он символизирует стремление к свободе. Поэтому неудивительно, что у этого знака зодиака возникают трудности с обязательствами. Для него очень важна независимость. Водолей любит быть один. Даже когда он влюблен, ему трудно проявлять чувства, поскольку он не очень эмоционален. Если вы хотите попробовать себя в отношениях с Водолеем, стоит знать, что его язык любви – комплименты.

Стрелец

Люди этого знака зодиака оптимистичны и любят вечеринки. Стрельца не особо заботят отношения, и, вступив в них, он даже не ожидает, что его партнер будет идти в ногу с ним. Он всегда жаждет новых впечатлений и испытаний и любит побеждать. Стрелец неуловим, он не терпит, когда его свободу ограничивают. Когда уроженец знака решает вступить в отношения, он позитивен и непосредственен, у него отличное чувство юмора.

Близнецы

Поскольку Близнецы – "двойственный" знак, они могут быть очень противоречивыми. Однако одно можно сказать наверняка: они очень общительны и могут поговорить о чем угодно. Уроженцы знака не понимают ревности, потому что сами ее не чувствуют. Близнецы боятся долгосрочных отношений, обязательств и попадания в любовную ловушку. Они также боятся, что кто-то ограничит их свободу. Этому знаку зодиака стоит дать ему немного свободы, тогда он будет чувствовать себя увереннее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.