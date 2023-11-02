Названы знаки зодиака, наиболее склонные к лжи: могут обмануть кого угодно

Честность является важной составляющей гармоничных отношений, однако некоторые знаки зодиака особенно склонны к лжи. Они могут врать, выкручиваться, но не откажутся от привычки приукрашивать действительность. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Весах, Раках и Скорпионах.

Близнецы

Близнецы часто врут – их покровитель Меркурий делает уроженцев знака склонными к двуличию. Они обладают безграничным воображением, поэтому могут на месте сочинить сказку и, не моргнув глазом, представить ее как правду. Кроме того, они исключительно умны и всегда знают, как выйти из передряги. Хотя Близнецы и лгут ради развлечения, следят за тем, чтобы их ложь никому не причинила вреда.

Весы

Весы считаются королями лжи, спасающими свою шкуру. Богатый словарный запас и воображение облегчают эту рискованную задачу. Они делают это не ради развлечения, а из страха перед неприятностями и возможными последствиями. Уроженцы знака могут с полной уверенностью лгать, глядя собеседнику прямо в глаза. Весы также очень обаятельны, поэтому трудно распознать, когда они начинают врать

Рак

В список наиболее лживых знаков зодиака входят и Раки. Поскольку они находятся под покровительством Луны, у них много эмоций, которым нужно найти выход. Иногда это происходит в форме рассказа выдуманных историй, привлекающих внимание окружающих. Уроженцы знака делают это, чтобы произвести на кого-то впечатление или спровоцировать интересный разговор, но не для того, чтобы обидеть или причинить беспокойство. Очень часто в сочиняемых ими историях они изображают себя героями или жертвами, составляя центр повествования.

Скорпион

Скорпионы всегда будут говорить то, что кто-то хочет услышать или что принесет им пользу. Они безжалостно меняют стороны, как флаги, выбирая то, что выгоднее. Уроженцы знака также могут писать сказки, просто чтобы привлечь внимание. Чем интереснее история, в которую верят другие, тем больше их удовлетворение. Бывает и так, что они лгут, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Они чрезвычайно убедительные лжецы. К сожалению, иногда их ложь глубоко ранит людей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.