Названы знаки зодиака, обладающие талантом наживать врагов: вот кто в списке

Невозможно, чтобы мы нравились всем, но у некоторых людей врагов больше, чем у других. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. В список тех, кто чаще всего легко наживает врагов, попали Овны, Скорпионы, Близнецы и Львы.

Овен

Первое место в списке занимает Овен со своим взрывным характером. Он всегда говорит то, что думает, чем часто злит других. Человека этого знака зодиака не волнуют условности. Овен прямолинеен – острый язык и склонность добиваться своего наживают ему множество врагов.

Скорпион

Вторая позиция принадлежит Скорпиону, который мог бы написать книгу об искусстве наживать врагов. У этого знака зодиака очень непростой характер. Он сверхчувствителен к себе, и его чрезвычайно легко обидеть. А когда Скорпиону больно, он может быть беспощаден. Уроженцы знака также мстительны и болезненно ревнивы.

Близнецы

Замыкают тройку лидеров Близнецы, которые из-за своего характера не пользуются большой популярностью. Их склонность нарушать обещания и забывать об обязательствах заставляет людей их не любить. Если добавить врожденный эгоизм и сквернословие, то мы имеем готовый рецепт, как нажить врагов

Лев

У кого еще много врагов? Конечно, у Льва, вызывающего у окружающих восхищение и зависть. Его успех может спровоцировать у людей чувство обиды или страха. Конечно, сам он ничего плохого не делает и к другим хуже не относится. Напротив, он чрезвычайно честен и справедлив, но это не мешает врагам его ненавидеть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.