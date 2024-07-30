Названы знаки зодиака, с которыми сложно найти общий язык: вот в чем причина

Настоящая дружба имеет огромную ценность, но иногда делиться своими секретами может быть опасно. По словам астрологов, дело в том, что некоторые знаки зодиака не держат свое слово. Речь идет об Овна, Близнецах, Львах, Девах, Скорпионах и Козерогах.

Овен

Овны – страстные и эмоциональные, они не боятся конкуренции и конфликтов, если кто-то встанет у них на пути. Чувства уроженцев знака часто преобладают над разумом, и они могут сказать лишнее или обидеть. С ними никогда не будет скучно, но будьте готовы к тому, что они закроют глаза на ваши проблемы.

Близнецы

Близнецы легко ладят с людьми, но помните, что ведут себя так лишь до тех пор, пока им это удобно. Уроженцы знака любят давать обещания, говорить то, что хотят услышать другие, но в итоге всегда сделают то, что считают необходимым. Вам придется очень постараться, чтобы привлечь их внимание.

Лев

Львы обычно очень активны и любят быть лидерами. Они могут побороться за первое место, даже если вам первым пришла в голову эта идея. Если вы спорите с ними, можете стать их врагом. Некоторые Львы могут быть весьма эгоистичными, но они готовы поделиться своим опытом, если вы спросите.

Дева

Девы обладают хорошей интуицией и проницательностью, поэтому не пытайтесь их обмануть. Они обращают внимание на мельчайшие детали и стремятся к совершенству. Общение с Девами может быть затруднено, поскольку у них особое мировоззрении. Девы избирательны в выборе друзей, с трудом прощают ошибки и предательство.

Скорпион

Работать со Скорпионами может быть сложно, потому что они упрямы и могут жаждать мести, когда чувствуют, что ими пренебрегают. Уроженцы знака скрытны, смотрят на детали и замечают любые несоответствия между вашими словами и действиями. Если вы попытаетесь их обмануть, то можете пожалеть об этом в будущем.

Козерог

Козероги – сильные и целеустремленные личности. Внешне они могут показаться спокойными и понимающими, но на самом деле требовательны и властны. Уроженцы знака предпочитают короткие разговоры и не склонны говорить комплименты. Они часто расстраиваются и хотят внимания и восхищения. Козероги не прощают предательства и обид, могут быть холодны в общении и поддерживать отношения только ради выгоды.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.