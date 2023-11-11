Названы знаки зодиака с самой хрупкой энергетикой: им нужно беречь себя

Некоторые люди обладают высокой чувствительностью, что делает их очень ранимыми. Они берут сказанные другими слова близко к сердцу, страдают от стресса и могут впадать в депрессивные настроения. По словам астрологов, это связано с тем, что у них хрупкая энергетика. Речь идет о Раках, Весах, Тельцах и Рыбах.

Рак

Эти люди чрезвычайно чувствительны и эмоционально уязвимы. Ракам тяжело выдерживать различные эмоциональные "удары" – негативная энергия буквально вырывает кусочки из их сердца. Уроженцы знака часто замыкаются в себе, чтобы пережить боль

Весы

Этих людей чрезвычайно легко вывести из равновесия. Иногда слишком эмоциональная тема или разговор могут подорвать их психологическую устойчивость и вырвать почву из-под ног. Весы не умеют сопротивляться негативным эмоциям.

Телец

Спокойные и уравновешенные Тельцы скрывают тот факт, что они очень легко обижаются. Эти люди очень зависимы от материального мира, поэтому все, что затрагивает тему денег (падение доходов, накопленные долги, разговоры о деньгах), выводит их из равновесия, после чего им трудно прийти в себя.

Рыбы

Эти люди обладают сильной интуицией и очень богатым внутренним эмоциональным миром. И даже несмотря на это, не могут противостоять колебаниям эмоционального плана. Столь же болезненно они переживают критику и отрицание со стороны других людей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.