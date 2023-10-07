Названы знаки зодиака с самым сложным характером: с ними непросто найти общий язык

За знаками зодиака издавна закреплен ряд характеристик – например, считается, что Овны жизнерадостны, Львы горды, а Девы расчетливы. Дата нашего рождения и расположение звезд влияют на многие аспекты поведения. Именно поэтому шесть уроженцев зодиакального круга называют людьми с самым сложным характером.

Телец

Рожденные под знаком Тельца честны, что иногда даже граничит с хамством. Они не любят таить обиды и сразу бурно объясняют, что им не нравится. Кроме того, могут быть резкими, устраивать скандалы из-за мелочей и разрывать отношения вмиг.

Близнецы

Близнецы имеют двойственную природу. Они в один момент могут быть добрыми, а буквально через пару минут совершать подлости за спиной того, кого называют другом. Многое зависит от их настроения. Но двуличие определенно мешает им строить отношения с людьми.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, очень позитивно относятся к миру, но в центр ставят себя. Они требовательны, подозрительны и ревнивы. Особенно тяжело будет их второй половинке, ведь постоянно придется доказывать свою верность.

Дева

Дева – приятный и дружелюбный человек, но это только первое впечатление. Когда кто-то заденет чувства уроженцев знака, они запомнят это надолго и не дадут об этом забыть. Лучше не наживать себе врага в их лице, поскольку Девы любят подавать месть холодной. Кроме того, всегда и всех критикуют

Рак

Рак – очень семейный и замкнутый знак зодиака. По крайней мере, все так думают. Уроженцы знака способны на подлости и никогда не простят того, кто причинил им боль. С Раками стоит быть осторожнее, ведь причиной глубокой обиды может стать даже какая-то мелочь.

Весы

Весы огромное значение придают деньгам и ставят их на первое место в жизни. Уроженцы знака уверены, что способны купить все – и любовь, и друзей. Они смотрят на других свысока и не никогда не проявляют сочувствия. Это отталкивает от них людей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.