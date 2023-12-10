Названы знаки зодиака с 'золотым сердцем': они очень добрые

Некоторые люди очень дружелюбные и буквально излучают положительную энергетику. Они избегают любых споров и всегда готовы пройти на помощь тем, кто нуждается. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Козерогах и Близнецах.

Телец

Упрямые Тельцы стремятся к достижению своих целей – если не сейчас, то немного позже или в другой сфере. Они проявляют много терпения, что ценно в контактах с другими людьми. Уроженцев знака не интересуют пустяки. Они с улыбкой отмахиваются от споров, что часто выводит их "противника" из равновесия, заставляя терять позиции.

Тельцы также обладают врожденной эмпатией. Они способны понимать многие эмоции и скорее протянут кому-то руку помощи, чем унизят.

Козерог

Козерогам трудно заводить новых друзей. Это их немного напрягает, и иногда они даже предпочитают предоставить кому-то другому право голоса. По этой причине они также могут быть наивными. Уроженцы знака любят гармонию, поэтому для ее достижения в различных сферах своей жизни могут многим жертвовать и идти на компромисс.

Они устали от заговоров и интриг – Козероги любит занимать четкую позицию в контактах с окружающими. Поэтому будут искать таких же искренних и спокойных людей, как сами.

Близнецы

Близнецы по натуре веселы и беззаботны, они любят заводить новых друзей. Уроженцы знака открытые, радостные, веселые – они душа вечеринки! Их заботят хорошие контакты с окружающими, а ссоры делают их грустными и напряженными.

Близнецы очень переживают из-за близких. Поэтому они часто могут закончить спор шуткой или сделать вид, что ничего не произошло.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.