Названы знаки зодиака, склонные злоупотреблять алкоголем: вот кто в списке
Некоторые люди склонны злоупотреблять спиртными напитками, что может привести к печальным последствиям. Астрологи раскрыли, какие знаки зодиака рискуют своим здоровьем!
3 место – Весы
Весы утверждают, что пьют не ради удовольствия, а ради "пользы" для их хрупкой психики, страдающей от несовершенства мира. Уроженцы знака могут употреблять по бокалу вина или бутылке пива каждый вечер, если их не остановить вовремя. Весы в какой-то момент могут потерять чувство меры и стать зависимыми.
2 место – Овен
Амбициозные Овны всю свою жизнь стремятся быть лидерами во всем и очень болезненно переживают неудачи, которые толкают их к спиртному. Они ищут утешения в алкоголе, но только ухудшают свое положение. Уроженцы знака теряют контроль над собой и могут натворить дел, о которых будут сожалеть.
1 место – Близнецы
У Близнецов, как известно, множество личностей, которые постоянно меняют друг друга. Но они все вместе идут пить. Уроженцы знака любят шумные компании, в которых алкоголь разливается рекой. Они забывают обо всем, когда употребляют спиртное, что и становится большой проблемой как для них самих, так и для всей семьи.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.