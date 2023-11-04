Названы знаки зодиака, у которых есть проблемы с доверием: они очень закрыты

Некоторые люди очень недоверчивые и во всем ищут подвох – у них могут возникать большие проблемы в межличностных отношениях. По словам астрологов, отчасти это связано со знаком зодиака. Особенно сложно построить прочные и глубокие отношения Овнам, Близнецам и Девам.

Овен

Овны от природы подозрительны и недоверчивы. Они повсюду чуют заговор и рассматривает людей как потенциальных врагов, пока те не докажут обратного. Овны очень требовательные и задают высокую планку кандидатам в друзья и партнеры. Уроженцы знака видят признаки предательства даже в невинном поведении. У них также есть склонность контролировать других, что является результатом отсутствия доверия.

Близнецы

Близнецы кажутся чрезвычайно открытыми и доверчивыми, но на самом деле просто беззаботны и не думают о последствиях. Однако это не значит, что они верят в людей и их чистые намерения. На самом деле, уроженцы знака считают, что они могут полагаться только на себя . В глубине души они одиночки, хотя очень общительны и окружают себя людьми. Однако они не привязываются к другим, а их отношения либо поверхностны, либо очень непродолжительны. Они любят риск, поэтому в новые отношения вступают без страха, но в глубине души у них всегда есть мысль, что кто-то может их разочаровать.

Дева

Девы – перфекционисты, считающие, что все делают лучше всех. У них нет доверия к компетентности людей. Уроженцы знака тоже не до конца верит в добрые намерения окружающих. Девы целеустремленные люди, которые много анализируют, любят планировать и предпринимают действия, имеющие наибольшие шансы на успех. В отношениях они очень осторожны, отстранены и холодны. Им нужно много времени, чтобы хоть немного раскрыться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.