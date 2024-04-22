Не будут врать! Названы самые честные знаки зодиака

Честность – качество, которое обычно высоко ценится, но может причинить боль. По словам астрологов, есть пять знаков зодиака, которые без колебаний высказывают вслух то, что думают. Речь идет о Стрельцах, Овнах, Львах, Раках и Девах.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы не любят ходить вокруг да около и говорят правду, потому что уверены в своей правоте. Для уроженцев знака ложь – последнее, что они могут принять. Стрельцы открытые, общительные, умеют признавать ошибки и ждут того же от других. Иногда их прямолинейность может причинить боль окружающим.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Упрямые и до боли честные Овны делятся своими мыслями, даже когда их об этом никто не просил. Уроженцы знака считают, что только правда поможет им на пути к целям. Овны могут быть очень импульсивными, вспыльчивыми и наговорить обидных слов, ведь уверены, что горькая правда лучше сладкой лжи.

Лев (23 июля – 22 августа)

Бесстрашные Львы не привыкли считаться с мнением других и говорят свое мнение прямо в глаза. Уроженцы знака – настоящие лидеры, способные вести за собой людей. И честность – это инструмент, которым они могут заслужить авторитет в обществе. Львов самое главное – быть искренними, честными и верными принципам.

Рак (21 июня – 22 июля)

Добрые и чуткие Раки могут донести даже самую худшую правду прямо в глаза. Они абсолютно честны, но говорят правду несколько осторожнее, чем другие, более в мягкой форме. Уроженцы знака стараются любой ситуации быть корректными, чтобы не причинить боль.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Люди, рожденные под знаком Девы, отличаются большим перфеуционизмом. Они во всем видят недостатки и не стесняются о них говорить. Уроженцы знака честны, иногда строги и даже осуждающи. Они руководствуются разумом и говорят то, что думают. Девы считают, что делают это ради блага других.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.